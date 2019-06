11 giugno 2019- 11:00 Governo: Centinaio, 'Bagnai nome giusto per Affari Ue'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Sarebbe la persona giusta, ha competenze professionali e umane". Lo dice Gianmarco Centinaio a Circo Massimo a proposito dell'eventuale nomina di Alberto Bagnai al ministero degli Affari europei, lasciato da Paolo Savona ora in Consob "È antieuropeista? Quando in passato in queste posizioni abbiamo messo europeisti convinti non è che hanno fatto bene, magari un euroscettico va in Europa con una forza diversa rispetto agli euroservi che abbiamo avuto finora".