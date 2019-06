4 giugno 2019- 13:41 Governo: Ciriani, 'se non c'è maggioranza o basta teatrino'

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Lega e Movimento Cinquestelle chiariscano se esiste ancora una maggioranza, altrimenti mettano fine a questo teatrino perché i decreti urgenti sono bloccati, i cantieri sono bloccati, l'economia italiana arretra". Lo afferma Luca Ciriani, capogruppo di Fdi al Senato. "Inoltre -aggiunge- ad oggi ancora nessuno sa spiegare come evitare 23 miliardi di nuove tasse sull'Iva. Soprattutto pretendiamo chiarezza sulle norme riguardanti le popolazioni terremotate, che al momento consideriamo ancora insoddisfacenti. E perciò ci attendiamo che nel corso dell'esame in commissione e in Aula siano integrate, evitando che risultino del tutto insufficienti".