27 aprile 2018- 16:24 Governo: Colletti, stallo colpa legge elettorale firmata da Mattarella

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Lo stallo che stiamo vivendo dipende soprattutto dalla legge elettorale, una legge firmata" dal Presidente della Repubblica, dunque "neanche Mattarella può dire di essere totalmente esente da colpa". Lo afferma il deputato del M5S Andrea Colletti, in un lungo video postato su Facebook per spiegare ai suoi follower la situazione politica e le prove di intesa del Movimento. "Mi sento un po' male a fare un contratto di programma col Pd - afferma dopo aver spiegato alla Rete il tentativo fallito con la Lega di Matteo Salvini - e voglio essere onesto: è quasi impossibile", c'è "il 20% di possibilità che l'interlocuzione vada a buon fine". Ma se i 5 Stelle dovessero riuscire nell'intento, siglando un contratto con il "partito che abbiamo combattuto in questi 5 anni", potrebbero, a detta di Colletti, riuscire a realizzare "non il 100, ma il 70" di quanto scritto nel programma grillino, "che è buono per il paese. Al M5S non farebbe bene tornare all'opposizione", dunque "ci dobbiamo provare, sarà quasi impossibile ma tocca provarci per il bene di tutti. Ovviamente i punti nevralgici" del programma "non li lasceremo".Segue una bordata a Martina e i suoi. "Ora dovremo aspettare la direzione del Pd" perché "quelli del pd si prendono una settimana per la direzione, forse hanno le vacanze programmate per il ponte del 1 maggio. Magari rifletteranno sui loro errori, chiederanno anche scusa per gli errori fatti".