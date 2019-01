18 gennaio 2019- 17:56 Governo: condanne Lega per 'spese pazze' agitano M5S, 'venduta l'anima'/Adnkronos

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Agitano il M5S le condanne per le presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia. Un anno e 8 mesi per Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega al Senato. Condannati anche i due ex consiglieri, oggi deputati, Jari Colla e Fabrizio Cecchetti. "Sono stati candidati in Parlamento - si sfoga con l'Adnkronos un deputato grillino della vecchia guardia - proprio perché qui decadono solo al terzo grado di giudizio, se Salvini li avesse lasciati in Regione scattava subito la Severino e addio seggio".Dopo le condanne commutate oggi si profila il ricorso in appello, già annunciato dal legale di Romeo. Ma a molti tra i 5 Stelle basta la sentenza odierna per storcere il naso. "Abbiamo venduto l'anima al diavolo - sentenzia un senatore mentre sui cellulari di alcuni parlamentari rimbalzano i lanci d'agenzia sulle 52 condanne inflitte per la 'rimborsopoli' del Pirellone - di fronte a notizie simili prima saremmo salite sulle barricate, oggi facciamo finta di nulla e teniamo il profilo basso. Siamo sotto scacco...".