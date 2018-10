1 ottobre 2018- 15:28 Governo: Confindustria Palermo, parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Noi non abbiamo una posizione pro o contro il Governo, o contro o a favore di Lega o Movimento cinque stelle. Noi dobbiamo semplicemente verificare il loro operato. Anche se, per quello che stiamo vedendo, c'è poco da verificare. Finora è stata una politica sbagliata. Ma le parole del Presidente Boccia sono state travisate. Noi non siamo filogovernativi". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese, parlando delle polemiche scoppiate in seguito alle parole pronunciate dal Presidente degli industriali Vincenzo Boccia. "Di questo Governo crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere ai cittadini", aveva detto intervenendo all'assemblea degli industriali vicentini, a Breganze. Parole che avevano anche provocato la dura reazione di Carlo Calenda che le aveva bollate come "vergognose". Oggi la mezza marcia indietro di Boccia che ha voluto sottolineare che non si è trattato di un "endorsement" alla Lega. Ma di una "provocazione."C'è una parte del paese che è più vicina alla Lega - ha spiegato il Presidente degli industriali di Palermo Albanese - ha detto in sostanza che nei territori i governatori regionali che appartengono alla Lega dialogano bene con Confindustria. Perché nei territori riusciamo a dialogare con i vertici delle amministrazioni e con il governo no?".