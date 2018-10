1 ottobre 2018- 15:28 Governo: Confindustria Palermo, parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi (2)

(AdnKronos) - Albanese è anche critico sulla manovra di bilancio: "Non crea crescita ma provoca solo sforamento del deficit e l'aumento dello spread e per i cittadini un mutuo più alto- dice - Ecco perché è da censurare". Per il Presidente degli industriali palermitani "il nodo fondamentale è uno: questo governo deve spiegare con ragioni economiche qual è il proprio progetto politico. Non puo pensare di sforare il bilancio e non si può appiattire sulla immigrazione, ad esempio, sono manovre populistiche che portano voti a breve termine".E ribadisce: "Su queste vicende il Presidente Boccia è stato corretto: noi non abbiamo una posizione pro o contro. Ma per quello che stiamo vedendo c'è poco da verificare. E' una politica economica sbagliata". Anche se sottolinea: "i provvedimenti vanno valutati uno per uno, non siamo favorevoli o contrari a prescindere. E al momento la nostra valutazione è negativa". Poi conclude: "Qua c'è poco da essere filogovernativi, il filo si è spezzato da tempo...".