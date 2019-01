1 gennaio 2019- 12:58 Governo: Conte, a fianco cittadini per essere comunità come detto Mattarella

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "Sette mesi trascorsi insieme, più di quattro anni ancora davanti. Tante le cose fatte e tante quelle che realizzeremo, con un obiettivo: continuare ad aiutare chi è in difficoltà e a rilanciare la crescita e lo sviluppo della nostra bellissima Italia". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook."Come ha affermato il Presidente Mattarella, durante il suo discorso di fine anno: ‘Sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese’. Saremo al vostro fianco, lavoreremo -conclude il premier- con voi e per voi. Buon 2019!"