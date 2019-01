28 gennaio 2019- 19:40 Governo: Conte a funerali Zamberletti e poi a Cipro, mercoledì a Milano

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani, alle ore 10.30, sarà a Varese per i Funerali di Stato di Giuseppe Zamberletti, in programma alla Basilica di San Vittore. Nel pomeriggio partirà alla volta di Cipro, dove prenderà parte al vertice dei Paesi del Sud dell’Unione europea.Mercoledì Conte sarà a Milano. In agenda alle 8.50 la visita alla Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte; alle 10.10 incontro con il sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino; alle ore 12.45 il premier sarà a Bresso per visitare la scuola dell’Istituto comprensivo statale Via Bologna e pranzare con gli alunni.Nel pomeriggio, alle ore 15.10, Conte è atteso nella sede di Assolombarda per un incontro con il Presidente Carlo Bonomi e con gli imprenditori; alle 16.50 incontro con il presidente della Regione, Attilio Fontana, nella sede della Regione Lombardia. Infine alle ore 18.30 in agenda una cena al ristorante Ruben, della Fondazione Pellegrini, con le persone che si trovano in situazioni temporanee di emergenza e fragilità economiche e sociali.