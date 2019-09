9 settembre 2019- 18:37 Governo: Conte a Lega, 'pensavate di aver ipotecato sicurezza, non è così'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Ci sono due punti del programma di governo dedicati alla sicurezza, a partire da maggiore tutela alle forze di polizia e vigili del fuoco. State tranquilli: pensavate di avere ipotecato la rappresentanza e il presidio di un comparto, ma non è così". Lo ha detto Giuseppe Conte nella replica alla Camera rivolto alla Lega. "E' inaccettabile per il governo che chi presta il proprio servizio per proteggere i cittadini sia costretto a operare in condizioni di carenza dei mezzi e personale. Tuteleremo anche centri urbani e delle periferie".