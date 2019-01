28 gennaio 2019- 18:14 Governo: Conte a Macron, 'Italia merita altri leader? Nostro consenso tra più alti Ue'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - “La valutazione se i leader siano più o meno all’altezza non può che essere rimessa al popolo. Gli italiani lo hanno stabilito e sono costanti in questo convincimento come dimostra il fatto che il consenso di questo governo è tra i più alti di tutti i governi europei”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a chi gli chiede un commento sulle parole del presidente francese Emmanuel Macron.