2 settembre 2019- 19:42 Governo: Conte a Pd, 'capisco perplessità ma questa è occasione unica'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "Capisco le perplessità e i dubbi che possono albergare nei sostenitori dell'una e dell'altra forza politica di questa nuova maggioranza". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. Rivolgendosi ai dem ha aggiunto: "Penso al Pd, ai suoi elettori, alle altre forze politiche che sono in Parlamento e che aderiranno a questo progetto: avete, abbiamo davanti una sfida non da poco. Capisco bene le vostre perplessità ma questa è una occasione unica per dimostrare che si può riformare davvero incisivamente questo Paese e fare cose straordinarie".