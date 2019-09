18 settembre 2019- 10:47 Governo: Conte a sindacati, 'remare insieme per il bene del Paese'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente per discutere insieme a voi delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista della imminente manovra economica. L'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di remare insieme per il bene del Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aprendo l'incontro a Palazzo Chigi con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.