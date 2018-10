31 ottobre 2018- 12:33 Governo: Conte a Tunisi il 2 novembre

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in visita a Tunisi venerdì 2 novembre. Di seguito il programma: ore 10.00, incontro con il Presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi presso il Palazzo presidenziale di Cartagine. Ore 12.00, incontro con il Primo Ministro della Repubblica tunisina, Youssef Chahed presso la sede della Presidenza del Governo. Alle 13.15 conferenza stampa congiunta. Ore 14.45, il Presidente del Consiglio dei Ministri incontra la comunità italiana in Tunisia presso la Residenza d’Italia. Si legge in una nota di palazzo Chigi.