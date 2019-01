27 gennaio 2019- 10:52 Governo: Conte ad Abu Dhabi, nel pomeriggio in Oman

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Ad accoglierlo, in mattinata, il Principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. L’attuale visita del premier avviene in occasione dell’accordo siglato oggi tra Eni e Adnoc. La visita, si legge in una nota, segue anche al successo della candidatura italiana alla Direzione generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), che ha visto la vittoria di Francesco La Camera.Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo mercato di destinazione dell’export dell’Italia nell’area Mena. Le imprese italiane sono attive sul territorio emiratino in particolare nel settore energetico, edilizio e delle grandi opere. Un appuntamento centrale del partenariato bilaterale per i prossimi anni sarà costituito da Expo Dubai 2020, dal tema 'Connecting minds, creating the future', prima Esposizione Universale dopo quella ospitata a Milano nel 2015 e di cui raccoglie simbolicamente l’eredità. L’Expo 2020 rappresenta una fondamentale vetrina per gli Emirati Arabi Uniti, ma anche una importante occasione per le imprese italiane di ulteriore consolidamento della loro presenza nella regione del Golfo Persico. Nel pomeriggio Conte incontrerà a Mascate, in Oman, il vice primo ministro, Sayyid Fahd bin Mahmoud al Said. Alle 18.20 ?il premier Conte saluterà una rappresentanza della comunità italiana e, al termine dell’incontro, rientrerà a Roma.