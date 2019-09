5 settembre 2019- 16:40 **Governo: Conte apre Cdm con ringraziamento a Mattarella'**

Roma, 5 set. (AdnKronos) - E' durato poco più di due ore il primo Cdm del nuovo governo Conte, Dalle 11.48 alle 13.06 come si legge nota di palazzo Chigi. "Il Presidente Conte -si legge nel comunicato- ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella"."Il Presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dell’onorevole Riccardo Fraccaro, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio ha condiviso la proposta del Presidente e il Sottosegretario Fraccaro ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni". "Il Presidente Conte ha, altresì, conferito ai Ministri senza portafoglio i seguenti incarichi specifici: per i rapporti con il Parlamento, a Federico D’Incà; per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a Paola Pisano; per la pubblica amministrazione, a Fabiana Dadone; per gli affari regionali e le autonomie, a Francesco Boccia; per il Sud e la coesione territoriale, a Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; per le politiche giovanili e lo sport, a Vincenzo Spadafora; per le pari opportunità e la famiglia, a Elena Bonetti; per gli affari europei, a Vincenzo Amendola".