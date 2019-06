18 giugno 2019- 18:24 **Governo: Conte, 'c'è clima fiducia, ora ricognizione contratto'**

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - “Abbiamo recuperato il clima di fiducia tra noi, dopo i toni veementi della campagna elettorale. Ora dobbiamo operare una ricognizione e aggiungere alcuni suggerimenti al contratto di governo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Fanpage, riguardo ai rapporti con i suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per il presidente del Consiglio tra i temi da inserire nel contratto ci sono sicuramente alcuni spunti su “innovazione e ricerca scientifica”, oltre a un “piano nazionale per il turismo, cui sta lavorando il ministro Centinaio".