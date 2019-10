17 ottobre 2019- 09:56 Governo: Conte, 'chiediamo a Ue scorporo fondi green da calcolo deficit'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Il governo sta promuovendo, in sede europea, la possibilità di scorporare dal calcolo del deficit pubblico gli investimenti verdi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della transizione energetica. Sarebbe un'occasione, ha spiegato Conte, "per favorire l'occupazione, ridurre le emissioni e trasformare radicalmente il nostro sistema produttivo. Un'occasione unica per dare nuova linfa al progetto europeo e per dare una risposta autenticamente europea al rallentamento economico in atto".