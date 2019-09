9 settembre 2019- 15:12 Governo: Conte, 'con coraggio per stagione riforme e Italia migliore'/Adnkronos

Roma, 9 set. (AdnKronos) - (di Sergio Amici) "Coraggio" e "determinazione". Sono le parole più ricorrenti nel discorso con il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra alle Camere il programma del suo governo. Un esecutivo che ha "una opportunità unica nell’avviare una nuova stagione riformatrice", per "disegnare un Paese migliore". Un appello che il premier rivolge in primis alle forze della maggioranza, chiamate a "mettere da parte nuovi egoismi e vecchi rancori" e a "proiettare lo sguardo in avanti". Conte non si nasconde che occorrerà "affrontare momenti anche molto duri, in cui forte risulterà la tentazione di indugiare sul proprio 'particulare' o di abbandonarsi alle polemiche anche aspre e conflittuali".Per questo chiede che "il confronto sui temi, sulle proposte, sugli indirizzi da perseguire si svolga sempre nelle sedi istituzionali. Dimostriamo ai cittadini che siamo sinceramente e intensamente impegnati a cambiare davvero il Paese, senza lasciarci distrarre da ragioni altre, che non meritano di essere ricomprese in una schietta e onesta dinamica politica. Non possiamo, nei prossimi mesi, dissipare il tempo a disposizione in litigi e scontri. I cittadini non comprenderebbero. Dobbiamo essere sobri nelle parole e operosi nelle azioni".