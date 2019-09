9 settembre 2019- 15:12 Governo: Conte, 'con coraggio per stagione riforme e Italia migliore'/Adnkronos (7)

(AdnKronos) - Infatti "è dentro il perimetro dell’Unione europea e non fuori da esso che si deve operare alla ricerca del benessere degli italiani, aggiornando e rivitalizzando un progetto che ha assicurato pace, prosperità e sempre maggiori opportunità per i nostri cittadini, a partire dai più giovani. Difendere l’interesse nazionale -ammonisce Conte- non significa abbandonarsi a sterili ripiegamenti isolazionistici". L'Italia perciò in ambito internazionale continuerà a muoversi "lungo i tre assi fondamentali che storia, geografia e tradizione politico-culturale ci impongono: oltre alla nostra responsabilità di Stato membro della Unione europea, le relazioni transatlantiche, con il corollario della nostra appartenenza alla Nato e l’imprescindibile legame con gli Stati Uniti e la stabilizzazione e lo sviluppo del Mediterraneo allargato"."Questo -conclude Conte- è lo spirito con cui intendiamo continuare a sviluppare i rapporti con i grandi attori globali, -come India, Russia e Cina- e con le aree di maggiore interesse per il nostro sistema produttivo. Tali rapporti, che -anche in prospettiva- riteniamo di fondamentale importanza, dovranno essere declinati sempre e comunque con modalità compatibili con la nostra vocazione euro-atlantica".