1 settembre 2019- 13:45 Governo: Conte, 'condivido Grillo, ci invita a guardare avanti'

Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) - L'intervento di ieri sera di Beppe Grillo "è condivisibile per quanto riguarda l'impostazione, la visione. In quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro e quindi ci invita a guardare in avanti, in visione prospettica, è un'impostazione molto bella". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de 'Il Fatto quotidiano'.