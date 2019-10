17 ottobre 2019- 09:43 Governo: Conte, 'coraggioso cambio di passo contro sfiducia'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Solo un coraggioso cambio di passo puo' contrastare il sentimento di sfiducia che attraversa le nostre società". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della transizione energetica. "In questa prospettiva, decisivo, a mio avviso, è il percorso di sostenibilità che non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica, verso cui l'economia deve con determinazione indirizzarsi. Per affrontare e vincere questa sfida non possiamo limitarci ad una tattica di breve respiro. Dobbiamo rispondere con uno sforzo di sistema, che coinvolga non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le imprese, il mondo del lavoro, il mondo finanziario e bancario, gli enti di ricerca e le università".