11 giugno 2019- 19:15 Governo: Conte, 'da Di Maio e Salvini pieno mandato altrimenti mi dimetterei'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Io sono il presidente del Consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega ci sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l'abbia posta". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi."Il presidente del Consiglio - dice Conte rispondendo a due domande sullo stesso tema - se non avesse il mandato per sedersi a un Consiglio europeo sarebbe sfiduciato. Capisco che a voi giornalisti piaccia il 'metà mandato' 'un quarto di mandato', ma io ho mandato pieno dai miei due vicepremier. Fidatevi, se un giorno dovessi sentire di non avere pienezza ne trarrei immediatamente le conseguenze e sarebbe la crisi di governo più trasparente della storia".