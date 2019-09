9 settembre 2019- 18:32 Governo: Conte, 'decretazione urgenza solo in casi eccezionali'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Questo governo ha una grandissima sensibilità per la centralità del Parlamento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. E proprio per questo "cercheremo di limitare, impegnandoci a lavorare con metodo, in modo da regolare la decretazione d'urgenza" utilizzandola "solo in casi eccezionali e straordinari".