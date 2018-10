3 ottobre 2018- 16:09 Governo: Conte, Di Maio e Salvini? Mio ruolo insostituibile

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Di Maio e Salvini oltreché vicepresidenti sono anche leader delle rispettive forze politiche. Per questa ragione hanno particolari esigenze comunicative e sono sollecitati a esprimersi sulle varie questioni di rilievo politico. Io non avverto la loro medesima esigenza comunicativa. Preferisco parlare con i fatti. Ma il mio ruolo è insostituibile". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, nel numero in edicola domani.Conte ricorda di essere "chiamato a esprimere la sintesi politica e a riassumere l’indirizzo generale del governo. Dell’autorità di governo mi assumo tutta intera la responsabilità".