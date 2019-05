22 maggio 2019- 20:03 Governo: Conte, dialogo con Colle su dl è prassi

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Sui due dl lunedì scorso all'esame del Cdm "è emersa la notizia che anche il Quirinale aveva segnalato alcune criticità.. e qui mi occorre l'obbligo di una precisazione: è prassi consolidata che l’interlocuzione con gli uffici del Quirinale, quando vi siano decreti legge, abbia luogo, in via de tutto informale, anche prima dell’approvazione dei testi in Consiglio dei ministri, in previsione dell’emanazione che è una funzione che spetta al Presidente della Repubblica. Però per come è stata rappresentata questa interlocuzione vi sono delle incongruenze e delle assolute improprietà". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, dichiarando in sala stampa a Palazzo Chigi.