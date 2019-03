6 marzo 2019- 18:40 Governo: Conte domani a riunione del Consiglio supremo difesa

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani, alle ore 10, sarà a Palazzo Chigi per l'insediamento della Cabina di regia del Terzo Settore. Alle ore 13 il premier sarà alla Camera, alla Sala della Lupa, per incontrare gli Atleti Special Olympics in partenza per i Giochi Mondiali di Abu Dhabi, mentre alle 14.30 prenderà parte al convegno su 'L’economia del benessere: la rivoluzione possibile', sempre a Palazzo Montecitorio, alla Sala della Regina. Infine, alle 17, Conte sarà al Quirinale per la riunione del Consiglio supremo di difesa.