18 dicembre 2018- 18:52 Governo: Conte domani al Coni e poi agli auguri al Quirinale

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Domani, mercoledì 19 dicembre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà alle ore 11.00 alla cerimonia di consegna dei “Collari d’Oro” del Coni presso l’Accademia della Scherma - Casa delle Armi (via delle Olimpiadi). Si legge in una nota di palazzo Chigi.Alle ore 17 il presidente Conte parteciperà al Quirinale "alla Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società civile".