11 marzo 2019- 16:57 Governo: Conte, 'domani con Toninelli in Sicilia per sbloccare primo cantiere'

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Domani insieme al ministro Danilo Toninelli sarò in Sicilia per sbloccare il primo cantiere, quello della SS 640 Agrigento-Caltanissetta, infrastruttura strategica per tutta l’isola, i cui lavori sono fermi da tempo. Rimettiamo in moto il Paese, operando concretamente". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.