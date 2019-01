14 gennaio 2019- 18:07 Governo: Conte domani in Niger e mercoledì in Ciad

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani sarà a Niamey, nella Repubblica del Niger, e mercoledì a N’Djamena, nella Repubblica del Ciad. Domani agenda fitta di impegni per il premier: alle ore 12.40 è in programma un incontro bilaterale con il primo ministro della Repubblica del Niger, Brigi Rafini; alle 13.15 bilaterale con il Presidente Issoufou Mahamadou, presso la sede della Repubblica del Niger; ore 15.40 incontro con il Contingente italiano Misin, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia.E ancora, alle ore 16.50 Conte visita il centro O.I.M. ‘Aigle’; alle 17.40 visita di una casa di transito gestita dall’Unhcr; subito dopo, alle 18.10m visita del premier al Centro per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale del Niger.Mercoledì alle ore 9 Conte incontrerà gli esponenti della comunità italiana presenti in Ciad; infine alle 10.45 in agenda un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica del Ciad, Idriss Déby.