11 marzo 2019- 18:24 Governo: Conte domani in Sicilia e poi al Copasir in audizione

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, domani, alle ore 11.30, visiterà il cantiere sulla Strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento, in località Bigini. Alle ore 15:30 il presidente Conte sarà a Palazzo San Macuto, a Roma, per l’audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).