10 febbraio 2019- 12:26 Governo: Conte, 'domani Molise, Basilicata e Sardegna per contratto sviluppo'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Domani sarò a Campobasso, Potenza e Cagliari per avviare in Molise, Basilicata e Sardegna un Contratto istituzionale di sviluppo. Uno strumento utile a mettere in moto processi virtuosi per il rilancio dei territori. Ciò significa cantieri, investimenti e ossigeno per le imprese". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter.