5 dicembre 2018- 20:58 **Governo: Conte, giù dalla torre? Né Di Maio né Salvini o non durerebbe**

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini "ho rapporti molto buoni: abbiamo un dialogo assolutamente schietto". E dalla torre "non butterei giù nè l'uno né l'altro, altrimenti questo governo non durerebbe". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos.