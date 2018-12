28 dicembre 2018- 10:48 Governo: Conte, grave errore stop processo riformatore prima 5 anni

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "L'amalgama che rispetta i due colori" il giallo di M5S e verde della Lega "secondo me durerà 5 anni. Anche perchè serve tempo per realizzare un processo riformatore". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. "Ad esempio per la semplificazione servirà tempo e quello è un progetto riformatore di cui il Paese ha bisogno come il pane. Tradire la prospettiva di realizzare un progetto riformatore sarebbe un grave errore anche agli occhi dei cittadini che ci hanno votato".