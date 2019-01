16 gennaio 2019- 21:18 Governo: Conte, 'importante rafforzare cooperazione con Niger e Ciad'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Quella in Niger e Ciad "è stata una missione molto importante per rafforzare la cooperazione con questi due Stati, cruciali per la gestione dei flussi migratori e di fondamentale importanza per la stabilità e la sicurezza non solo della regione del Sahel, ma di tutta l’area del Mediterraneo". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.