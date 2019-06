4 giugno 2019- 18:01 Governo: Conte in Vietnam, domani l'incontro col premier

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani e giovedì sarà in visita nella Repubblica socialista del Vietnam e parteciperà alla Terza edizione del Dialogo ad alto livello sulle relazioni economiche Italia-Asean. Domani alle ore 11 ora locale, ad Hanoi, Conte incontrerà il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc al Palazzo del Governo. Alle ore 15.30 è in programma un suo intervento al side-event 'The Italian technologies for Vietnam’s smart and circular economy' all'Hotel Meliã, mentre alle 19 il presidente del Consiglio parteciperà al ricevimento in occasione della 73esima Festa della Repubblica italiana e del terzo Dialogo economico di alto livello Italia-Asean al Museo di Hanoi.L'indomani, alle ore 9, è previsto l'intervento di Conte alla sessione di apertura del terzo Dialogo economico di alto livello Italia-Asean all'Hotel Meliã, alle 10 la deposizione di una corona di fiori al Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, infine, alle ore 12, la visita di Casa Italia.