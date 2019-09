2 settembre 2019- 19:23 Governo: Conte, 'Italia sta tornando ad essere protagonista nel mondo'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "L'Italia a testa alta sta tornando ad essere protagonista nel mondo". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb."In Europa saremo in prima fila per contribuire ad adeguare il patto di stabilità e il patto di crescita al nuovo ciclo economico".