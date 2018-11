28 novembre 2018- 18:38 Governo: Conte lascia Palazzo Chigi, in partenza per G20

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio -dopo il cdm, il Cipe e la riunione su alcuni provvedimenti all'esame del Parlamento- ha lasciato Palazzo Chigi, in partenza per l'Argentina dove resterà fino al 1 dicembre per prendere parte al G20 che si svolgerà, a partire da venerdì, a Buenos Aires. Già domani, alle 14 ore italiane, Conte avrà un primo incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Argentina Mauricio Macri. Anche i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno lasciato Palazzo Chigi.