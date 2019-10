28 ottobre 2019- 19:09 Governo: Conte, 'mai contatti con vertici Fiber 4.0 e Mincione'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - La questione del fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e al centro di un'indagine per corruzione, al centro di un'inchiesta del Financial Times che tira in ballo il premier Giuseppe Conte, "è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituzionalmente deputata, nel nostro ordinamento, a vigilare anche sulle ipotesi di conflitto di interesse. Ho fornito all’autorità tutte le informazioni richieste, unitamente ai necessari riscontri documentali, dimostrando in particolar modo la mia astensione (formale e sostanziale) a qualsiasi decisione relativa a Retelit, e ribadendo di non aver mai conosciuto o avuto contatti con i vertici societari di Fiber 4.0 (e specificamente con il sig. Mincione)". E' quanto precisa il premier Giuseppe Conte, che torna sulla vicenda in una nota di Palazzo Chigi."Con lettera del 24 gennaio 2019, il Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava che, alla luce dei riscontri da me offerti, 'l’Autorità, nella sua adunanza del 23 gennaio 2019, ha ritenuto di non avviare alcun procedimento ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della legge'", rimarca il presidente del Consiglio.