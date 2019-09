2 settembre 2019- 19:25 Governo: Conte, 'mai dimesso in Ue, dialogo franco su politiche austerità'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "In Europa non sono mai andato con tono dimesso. Avvieremo un dialogo franco, critico e deciso per superare le politiche di austerità e modificare le regole vigenti flettendole verso una crescita duratura, verso uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb.