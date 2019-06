3 giugno 2019- 19:30 Governo: Conte, manovra complessa, non aumenterà Iva

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Dobbiamo lavorare a una manovra economica che si preannuncia complessa, basata su un'incisiva spending review e su tax expenditure. Saremo chiamati a scelte delicate ma che richiedono forte condivisione" nel governo e rispetto "dell'equilibrio dei conti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, assicurando che il governo "avrà cura di non aumentare l'Iva". Ma Conte ha anche rimarcato come "le regole europee rimangono in vigore finché non riusciremo a cambiarle".