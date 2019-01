18 gennaio 2019- 18:06 Governo: Conte mercoledì a Davos per il World Economic

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Agenda fitta di appuntamenti per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì, alle 13, vedrà il primo ministro della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, a Palazzo Chigi. Martedì Conte sarà alle 11 all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Ufficiali dei Carabinieri, Caserma 'Ugo De Carolis'. Mercoledì il premier volerà a Davos per il meeting del World Economic Forum, mentre giovedì alle 11 sarà alla Cerimonia commemorativa del 'Giorno della Memoria' al Quirinale. Mentre sono due gli appuntamenti in agenda venerdì 25 gennaio: alle ore 11 inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso la Corte Suprema di Cassazione; alle 15 Congresso nazionale del Movimento cristiano lavoratori all'Hotel Ergife di Roma.