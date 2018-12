5 dicembre 2018- 20:55 Governo: Conte, momenti anche difficili ma mai pensato a passo indietro

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Mai pensato a un passo indietro, mai. Ci sono stati sicuramente dei passaggi impegnativi. Diciamo che quando si ha una responsabilità di sintetizzare ed esprimere delle funzioni di indirizzo generale politico-economico di un governo ci sono tanti momenti, passaggi, in cui bisogna confrontarsi anche con momenti ardui. Ma non ho mai pensato di dimettermi, assolutamente no". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos. "Momenti impegnativi ci sono stati - ribadisce - ma difficoltà insuperabili non ho mai dovuto affrontarle".