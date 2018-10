22 ottobre 2018- 12:47 Governo: Conte, no anarchia ma rinnovo sistema, è rivoluzione gentile

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Non dobbiamo girare intorno al fatto che quest'esperienza di governo vede due forze politiche definite sovraniste e populiste, fino a un attimo prima descritte come anti-sistema. In realtà non vogliono scardinare lo stato di diritto, non mettono in discussione la legge, ma metteranno in discussione molte leggi. Noi non vogliamo l'anarchia, ma siamo qui per rinnovare il sistema, rinnovarlo all'interno: la nostra è una rivoluzione gentile". Così il premier Giuseppe Conte nella conferenza con la stampa estera.