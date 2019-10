28 ottobre 2019- 19:15 Governo: Conte, 'no conflitti interessi né legami con fondo indagato in Vaticano'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Confido che questi chiarimenti" forniti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal premier Giuseppe Conte su fondo cui avrebbe lavorato in qualità di avvocato, e finito nelle ultime ore al centro di un'inchiesta del Ft, "consentano di dissipare qualsiasi dubbio sulla mia persona quanto a presunti conflitti di interesse o a legami con il fondo di investimento indagato in Vaticano". Lo afferma lo stesso presidente del Consiglio in una nota di Palazzo Chigi.