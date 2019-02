27 febbraio 2019- 12:36 Governo: Conte, 'noi non privilegiati, ridiamo fiducia in istituzioni'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "La politica ha il compito di risvegliare le coscienze, raccogliere le grida d'allarme dei cittadini ed essere sensibile ai segnali di inquietudine che arrivano. Ricostruire fiducia tra istituzioni e popolo è imprescindibile, si tratta di un prezioso legame di fiducia che tutto il governo considera come un patrimonio da preservare affinché le istituzioni non siano percepite come luoghi dove allignano i privilegiati del sistema ma dove operano gli attenti custodi del pianeta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al convegno Asvis organizzato a Montecitorio.