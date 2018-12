5 dicembre 2018- 20:08 Governo: Conte, non c'è nessun motivo per dimissioni Tria

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Un passo indietro del ministro dell'Economia Giovanni Tria? "Assolutamente no, non credo assolutamente che voglia dimettersi, non ce n'è motivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos.A chi gli chiede se il fatto di non aver menzionato il responsabile di via XX Settembre nella nota di fiducia siglata da Di Maio e Salvini domenica scorsa sia stato letto come uno 'sgarbo istituzionale', "d'accordo anche con Tria - risponde Conte - il negoziato lo conduco io. Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la responsabilità di esprimere l'indirizzo politico ed economico del governo. Quindi è ovvio che con Juncker l'interlocutore sono io".