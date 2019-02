28 febbraio 2019- 12:20 Governo: Conte, 'non metteremo in discussione Ue e patto atlantico'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Questo governo non intende affatto mettere in discussione le grandi scelte di politica internazionale compiute nel secondo dopoguerra, quella europea e quella atlantica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un passaggio del suo intervento alla presentazione della Relazione annuale dell'Intelligence.