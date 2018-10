4 ottobre 2018- 12:38 Governo: Conte, non possediamo Paese, lo custodiamo

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Noi non possediamo il nostro Paese. Lo custodiamo. Lo custodiamo per consegnarlo migliore ai nostri figli, perché anche le future generazioni possano godere di questa straordinaria, inestimabile bellezza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia.