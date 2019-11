7 novembre 2019- 08:45 Governo: Conte, 'orizzonte è fine legislatura'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "L'orizzonte di questo esecutivo è la fine della legislatura. E fino ad allora lavoreremo incessantemente per migliorare la vita degli italiani. Non sarà facile nell'immediato. Ma ce la metteremo tutta". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Verità'.