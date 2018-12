28 dicembre 2018- 10:43 Governo: Conte, perfetta sintonia tra me, Di Maio e Salvini

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questa esperienza di governo funziona e continuerà a funzionare perchè si regge su una amalgama perfettamente riuscita del giallo e del verde. Non c'è mescolanza colori, che restano riconoscibili e distinti ma si è creata, per un equilibrio chimico, una perfetta amalgama alla quale contribuisco anche io". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. "C'è una perfetta sintonia tra le due forze politiche e tra i due leader delle forze politiche e il sottoscritto. Di Maio e Salvini sono persone molto ragionevoli. Voi giornalisti ci descrivete sempre alle prese con litigi furibondi" ed invece non c'è mai stato "un vertice in cui ci sia stata una seria litigata, non è mai successo". "Forse siamo anche un po' noiosi ma -ha sottolineato Conte- noi vogliamo fare del bene al Paese e quanto valutiamo le varie proposte e soluzioni poi tutti, ragionando, troviamo quella migliore e non dobbiamo stare a litigare perchè qualcuno è portatore di interessi particolari o lobbistici. Quindi non è difficile convenire sulla soluzione più proficua nell'interesse generale del Paese".